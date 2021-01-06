В Днепре погиб сын Геннадия Корбана – СМИ

Во вторник, 5 января, в Днепре погиб 16-летний сын Геннадия Корбана – Лев Корбан. Парень попал в ДТП вместе с одноклассницей Юлией Васик.

Тела двух школьников обнаружили на дне реки в багги – небольшом легковом авто для езды по бездорожью. Об аварии с сыном Корбана сообщило издание "Deтектив.info" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что парень пропал днем 5 января днем после того, как поехал с девушкой кататься на багги. По информации "Днепр оперативный", авария произошла недалеко от села Новоалександровка на реке Мокрая Сура. Там жила погибшая Васик. В полицию о пропаже детей сообщила мать девушки.

По предварительной информации, подростки пытались заехать на мостик, не справились с управлением и упали в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из авто, поскольку были пристегнуты.

На месте ДТП работали полиция и спасатели. Багги с телами погибших достали со дна с помощью троса.

Сам политик пока не подтвердил смерть сына. Однако Корбану выразил соболезнования в сети народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Мои глубочайшие соболезнования Геннадию Корбану... Просто нет слов..." – написал нардеп.

Отметим, кроме Льва, у Корбана есть еще трое сыновей.

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