В Днепре подросток на скорости разбил авто об пункт металлолома

В воскресенье, 4 октября, в Днепре на улице Береговой легковой автомобиль Chevrolet Lacetti врезался в забор пункта приема металлолома.

За рулем иномарки находился 19-летний парень. Кроме водителя, в салоне машины был пассажир того же возраста, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения пострадали оба подростка. Получившего более серьезные травмы пассажира госпитализировали в городскую больницу №6. Состояние водителя ухудшилось во время оформления материалов по ДТП. Карета скорой помощи отвезла парня в 16-ю горбольницу.

В Днепре авто влетело в забор . Днепр оперативный

Пострадали два человека. Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге 4 октября случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.