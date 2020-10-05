В Днепре подросток на скорости разбил авто об пункт металлолома

Алина Рашевская Происшествия 12:00, 5.10.2020

В воскресенье, 4 октября, в Днепре на улице Береговой легковой автомобиль Chevrolet Lacetti врезался в забор пункта приема металлолома.

За рулем иномарки находился 19-летний парень. Кроме водителя, в салоне машины был пассажир того же возраста, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения пострадали оба подростка. Получившего более серьезные травмы пассажира госпитализировали в городскую больницу №6. Состояние водителя ухудшилось во время оформления материалов по ДТП. Карета скорой помощи отвезла парня в 16-ю горбольницу.

В Днепре авто влетело в забор .
Днепр оперативный
Пострадали два человека.
Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге 4 октября случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.

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Днепр Происшествия

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