В Днепре пешеход попал под колеса автобуса. Фото 18+

В Днепре мужчина попал под колеса автобуса MAN. Авария произошла на жилмассиве Северный на улице Курсантской.

Как сообщает "Днепр оперативный", транспортное средство двигалось по дороге. По словам автомобилиста, внезапно на проезжую часть выбежал пешеход. Внимание! Фото 18+

Водитель автобуса не успел среагировать на это и сбил нарушителя. Пострадавшего мужчину с травмами доставили в городскую больницу №6. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Все детали и обстоятельства ДТП установит следователь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре 16-летний подросток влетел на машине в ограждение и перевернулся. Происшествие случилось на улице Набережной Заводской.