В Днепре огонь уничтожил микроавтобус прямо посреди дороги. Фото

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошло возгорание микроавтобуса.

Огонь полностью охватил транспортное средство, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли спасатели и установили, что посреди проспекта загорелся "Mercedes-Benz Vito". Возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля во время движения по дороге.

В Днепре огонь уничтожил микроавтобус прямо посреди дороги Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Огонь уничтожил моторный отсек и салон микроавтобуса. Площадь пожара составила 6 м. кв.

Пожар локализован в 15:05 и ликвидирован в 15:08.

В Днепре огонь уничтожил микроавтобус прямо посреди дороги Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Отметим, что погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.

В Днепре огонь уничтожил микроавтобус прямо посреди дороги Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшую Галину Себякину.