В Днепре обнаружили тело мужчины с пробитой головой

София Закревская Происшествия 12:40, 28.10.2020

Утром в среду, 28 октября, в Днепре на улице Черноморской, 11 в частном доме нашли тело 34-летнего мужчины с разбитой головой.

Как сообщает "Информатор", погибшего обнаружили на кухне около 8:00. По предварительной информации, в помещении разбита мебель, а обстановка указывает на то, что там происходило застолье.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и кинолог. По информации OBOZREVATEL из собственных источников, на данный момент подтвержден факт убийства. Предварительно, мужчину могли ударить тупым предметом. Все детали произошедшего установят следователи.

На месте работал кинолог.
Информатор
Все детали инцидента выясняются.
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине мужчину избили за замечание пьяной компании. Хулиган напал на горожанина возле магазина.

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Днепр Происшествия

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