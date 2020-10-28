В Днепре обнаружили тело мужчины с пробитой головой

Утром в среду, 28 октября, в Днепре на улице Черноморской, 11 в частном доме нашли тело 34-летнего мужчины с разбитой головой.

Как сообщает "Информатор", погибшего обнаружили на кухне около 8:00. По предварительной информации, в помещении разбита мебель, а обстановка указывает на то, что там происходило застолье.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и кинолог. По информации OBOZREVATEL из собственных источников, на данный момент подтвержден факт убийства. Предварительно, мужчину могли ударить тупым предметом. Все детали произошедшего установят следователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине мужчину избили за замечание пьяной компании. Хулиган напал на горожанина возле магазина.