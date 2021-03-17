В Днепре ночью взорвали банкомат и украли деньги. Фото

В Днепре ночью в среду, 17 марта, произошел взрыв в отделении "Ощадбанка" на проспекте Александра Поля. Злоумышленники взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.

В инциденте обошлось без пострадавших. Об этом пишет "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По предварительной информации, взрыв прогремел примерно в 03:20 у входа в отделение банка. Двое неизвестных взорвали банкомат неустановленным взрывным устройством. По свидетельствам очевидцев, мужчины исчезли во дворах.

На месте работали сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники. Помещение было обследовано.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, сумму денег, которые украли из банкомата, а также людей, которые были к нему причастны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 октября 2020-го в Киевской области неизвестные взорвали банкоматы АО "Ощадбанк" и ОАО "Укрсиббанк", которые были вмонтированы в фасадную стену продуктового магазина, и похитили кассеты с деньгами.