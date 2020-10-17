В Днепре нетрезвый настоятель храма устроил ДТП

В Днепре на Донецком шоссе произошла авария с участием Toyota Prado и Lexus. На место происшествия прибыли патрульные.

Как сообщает "Информатор", у водителя Toyota были явные признаки алкогольного опьянения. По словам полицейских, от мужчины шел резкий запах спиртного, он плохо держался на ногах, а его речь была несвязной.

Нетрезвому автомобилисту предложили пройти освидетельствование в присутствии двух очевидцев. Горожанин отказался и получил административный протокол за вождение в состоянии опьянения.

Позже стало известно, что за рулем Toyota находился настоятель Храма Святого Андрея Первозванного. При проверке обнаружилось, что у 65-летнего мужчины нет при себе ряда документов. В результате на него составили еще два админпротокола: за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств и за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов.

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