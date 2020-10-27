В Днепре неизвестный пытался стащить мешок с бюллетенями

В понедельник, 26 октября, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого неизвестный пытался украсть бюллетени с результатами голосования.

Злоумышленник выхватил мешок с бюллетенями из рук представителя избирательной комиссии, после чего бросился в бега. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, инцидент случился около 4:00.

За вором погнались полицейские. Заметив правоохранителей, мужчина выбросил мешок и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские вернули представителю комиссии похищенное без повреждений. Сам злоумышленник до сих пор на свободе.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

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