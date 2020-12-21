В Днепре неадекват проломил череп парню в супермаркете. Видео

В Днепре вечером в воскресенье, 20 декабря, неадекватный мужчина избил парня в супермаркете торговой сети "АТБ". Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Происшествие произошло в магазине на Сичеславской Набережной, 16. Видео с камеры видеонаблюдения в помещении опубликовали на странице "Х**вый Днепр" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что избиение продолжалось около пяти минут. Нападавшего пытался остановить охранник супермаркета.

По словам очевидцев, мужчина без повода вступил в конфликт с парнем и начал его бить. Позже стало известно, что он якобы состоит на учете у психиатра.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области военнослужащий по контракту попытался душить сослуживца, чтобы обокрасть. А когда намерение не удалось, поджег его и таки забрал деньги – всего 9500 гривен.