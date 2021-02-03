В Днепре нашли тело женщины со следами насильственной смерти

Рано утром в среду, 3 февраля, в Днепре обнаружили тело пожилой женщины со следами насильственной смерти. Происшествие случилось в квартире на Донецком шоссе, 110.

Перед смертью ее избили, сообщает "Информатор". Тело обнаружил сын женщины и вызвал полицию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На вид мужчине 40-45 лет. Свою вину в смерти матери он отрицал. Имеет ли он отношение к убийству – выяснит следствие. Правоохранители допросили его и устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Павлограде Днепропетровской области в парке нашли труп 26-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Его тело было в крови, а лицо разорвано.