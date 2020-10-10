В Днепре нашли тело обнаженной женщины с проломленной головой

В субботу утром, 10 октября, в Днепре на улице Данилы Нечая возле дома №8 обнаружили изуродованное тело женщины.

Гражданку без одежды с разбитой головой около 7:15 заметила местная жительница, которая шла на работу. На место вызвали полицию, сообщает "Информатор".

Личность погибшей уже установлена, ей было 36 лет. Предварительно известно, что женщину ударили по голове камнем, сильно повредив лицо. Ее нашли лежащей без одежды в посадке.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и судмедэксперт. Он установит, была ли погибшая изнасилована перед смертью. Правоохранители начали розыск подозреваемого.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре умер ребенок, пострадавший в ДТП с фурой. В аварии семья потеряла и мальчика, и его мать.