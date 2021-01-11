В Днепре нашли мужское тело без внутренних органов

В Днепре 11 декабря нашли мужское тело без внутренних органов и с обглоданными ногами. На вид умершему 30-40 лет.

Происшествие случилось около пяти утра на улице Чеботарева, возле хлебзавода №9. По словам правоохранителей, труп пролежал в зарослях долгое время, сообщает "Информатор".

Как рассказал собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, смерть может быть естественной. Например, сейчас из-за переохлаждения умирает много лиц без определенного места жительства.

"А то, что тело без органов, похоже на травмы от бродячих собак. В любом случае, причину смерти человека установит судмедэкспертиза, а все точки над і расставит расследование", – уточнили в полиции.

Личность мужчины установить пока не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, тело 58-летней украинки, о пропаже которой сын заявил еще в середине декабря прошлого года, нашли в устье реки Тибр возле Рима.