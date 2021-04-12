В Днепре накрыли крупный наркозавод и изъяли рекордную партию амфетамина. Фото и видео

В Днепре правоохранители накрыли большой наркозавод, где ежемесячно изготавливали около 300 кг амфетамина, которые распространяли на территории четырех областей. Было изъята рекордная партия наркотика – 120 кг, что равняется 480 тысячам доз.

Полицейские также обнаружили одну тонну прекурсоров, из которых могли бы изготовить еще 700 кг амфетамина. Об этом в понедельник, 12 апреля, на своей странице в Facebook сообщил Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины.

Были задержаны восемь человек, причастных к организации наркобизнеса. Злоумышленники сбывали психотропное вещество через оптовый Интернет-магазин как минимум 50 группам наркоторговцев по всей Украине. По данным следствия, ежемесячно оборот дельцов составлял до 120 миллионов гривен.

Сейчас продолжаются масштабные обыски в Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях. Клименко добавил, что организатора наркобизнеса ранее обвиняли в бандитизме.

"Сейчас его дело слушается в суде, а злоумышленник, по всей видимости, времени не теряет", – написал глава Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали группу лиц за сбыт наркотиков на территории столицы и Одессы с "товаром" на 11 миллионов гривен.