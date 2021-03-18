В Днепре накрыли конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен. Фото

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность незаконного конвертационного центра. Предварительно, его организовал один из представителей местного бизнеса.

Организаторы центра занимались уменьшением налогов для ряда фирм области, чем нанесли ущерб госбюджету в особо крупных размерах. Как сообщили в пресс-службе СБУ, клиентами центра стали около 30 местных предприятий.

Правонарушители вносили в Единый реестр налоговых накладных неправдивые данные через фиктивные фирмы. По предварительным данным, общий оборот конвертационных операций составил несколько сотен миллионов гривен.

В ходе расследования провели ряд обысков: были изъяты более одного миллиона гривен, бухгалтерская документация, печати фиктивных и государственных предприятий и компьютерная техника.

Правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности лиц.

"Разоблачение противоправной деятельности проводилось в рамках указания Президента Украины относительно противодействия "тенизации" экономики государства", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оперативники и следователи Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм финансирования так называемой администрации России на временно оккупированной территории Луганщины.