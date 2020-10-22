В Днепре накрыли 'колл-центр', который списывал со счетов горожан крупные суммы

В Днепре полиция разоблачила мошенников, которые получали данные и с их помощью списывали со счетов людей все деньги.

Злоумышленники представлялись банковскими сотрудниками, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, мошенники арендовали в Днепре квартиры и офисные помещения, обустроили их необходимой техникой, наняли и обучили "сотрудников". Затем, с помощью программ, дублировали сайты известных банковских учреждений, операторы получали персональные данные клиентов и звонили людям.

Во время разговора, представившись работниками финансовых учреждений, они узнавали код, присланный на мобильный телефон потерпевших. Это давало им возможность переводить деньги клиентов на собственные счета. Как выяснилось, среди пострадавших – граждане Украины и других стран.

21 октября в ходе санкционированных обысков в помещениях, где функционировали, так называемые, "колл-центры", правоохранители обнаружили около 250 рабочих мест "операторов".

Во время следственных мероприятий они изъяли более 150 единиц компьютерной техники – мониторы, системные блоки, ноутбуки, а также черновые записи с инструкциями и алгоритмом действий при общении с потенциальными потерпевшими. Кроме этого, в помещении находилось более 200 "операторов".

Отметим, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

На данный момент досудебное расследование продолжается. Также устанавливается круг причастных к преступлению лиц и общая сумма нанесенного ущерба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого прохожие обнаружили мужчину, который неподвижно лежал на земле посреди тротуара. Каких-либо признаков жизни он не подавал.