В Днепре на заправке легковушка влетела в фуру: погибла 18-летняя девушка. Фото

В Днепре на автозаправке Chevrolet врезался в припаркованную фуру. От удара 18-летняя пассажирка легковушки погибла на месте.

Авария произошла 2 марта около 1:00 на улице Марии Лисиченко, сообщает "Информатор". По предварительной информации, водитель Chevrolet на большой скорости не справился с управлением (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Машина ехала со стороны улицы Калиновой, перелетела через бордюр, снесла указатель и влетела в фуру на заправке.

Водителя легковушки госпитализировали в больницу №6 в сознании. Характер его травм неизвестен. На месте происшествия работали полицейские и медики.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, появились фото с места ДТП с народным депутатом Александром Дубинским на Львовщине, которое произошло 1 марта.