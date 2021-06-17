В Днепре на набережной машина перевернулась и влетела в столб: много пострадавших. Фото, видео

В ночь на четверг, 17 июня, в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб. ДТП произошло на улице Набережной Победы, рядом с бульваром Славы.

В аварии пострадали четыре человека, которые находились в машине. Их пришлось вырезать спасателям из разбитого авто, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В полиции рассказали, что Subaru ехал по набережной от кольца в сторону переулка Добровольцев. Возле дома №130 машина вылетела на тротуар, перевернулась и врезалась в электроопору. Всех пострадавших в аварии госпитализировали в больницы Днепра в сознании. Об их состоянии информация не уточняется.

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В результате ДТП были заблокированы обе полосы на Набережной Победы в сторону переулка Добровольцев. Объезд осуществлялся по полосе встречного движения.

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