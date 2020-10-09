В Днепре на Космической столкнулись легковушка и мотоцикл: одного водителя госпитализировали

В Днепре 8 октября на улице Космической случилось дорожно-транспортное происшествие.

Так, в районе онкодиспансера столкнулись BMW и мотоцикл. Водитель двухколесного получил травмы – его госпитализировали в больницу, передает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Водитель BMW рассказал о том, что двигался по левой полосе в сторону кольца. Внезапно на его полосу выехал мотоциклист. По словам водителя легковушки, он пытался избежать столкновения, свернув вправо, но безуспешно.

По информации свидетелей, пострадавший получил травмы ног — предварительно, переломы. Полицейские рассказали, что мотоциклиста госпитализировали в больницу имени Мечникова. Также они сообщили, что участники ДТП двигались в одном направлении.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства аварии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на улице Космической автомобиль сбил пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.