В Днепре на балконе квартиры обнаружили более 500 летучих мышей. Фото

На балконе квартиры одного из жилых домов Днепра изъяли более 500 летучих мышей.

О происшествии сообщили в Facebook МВД Украины. По сообщению чрезвычайников, проживали рукокрылые под обшивкой, откуда хозяева квартиры постоянно слышали звуки.

Сотрудники ДСНС, которые прибыли на место происшествия, демонтировали конструкцию, предназначенную для утепления, и обнаружили целую стаю летучих мышей.

"Отловленные более 500 крыланов, чрезвычайники поместили их в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать. После чего спасатели передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark, расположенного в городе Харьков", – говорится в сообщении.

Отметим, летучие мыши достаточно распространены в регионах с интенсивным развитием промышленности и сельского хозяйства численность их популяций катастрофически уменьшается, и многие виды сейчас находятся на грани исчезновения. Все известные виды летучих мышей украинской фауны внесены в Красную книгу Украины.

Специалисты отмечают, что обычно зимой они спят, однако при определенных обстоятельствах могут просыпаться, и тогда часто попадают в человеческие жилищ. В таких случаях летучие мыши как никогда нуждаются в помощи.

Сейчас в Украине существует несколько волонтерских групп, которые помогают этим млекопитающим, а также занимаются их исследованиям, разрабатывают и реализуют эколого-образовательные проекты, сообщает НЭЦУ.

Одним из таких является Центр реабилитации рукокрылых в Feldman Ecopark (ЦРР). На сегодня это единственный такой в Украине. Его цель – спасение и реабилитация рукокрылых, которые попали в антропогенные ловушки, помощь животным, истощенным зимой и пострадавшим по вине человека.

Специалисты дали рекомендации, что делать, если вы нашли дома летучую мышь:

Не берите летучую мышь голыми руками, лучше наденьте толстые перчатки Не пытайтесь сбить животное: так его можно покалечить. Если рядом с летучей мышью есть домашние животные (кот, собака), которые могут попытаться поймать летучую мышь, уберите их из помещения; Если летучая мышь летает, подождите пока она сядет на какую-то поверхность; Осторожно возьмите животное и посадите в коробку. Если вы нашли летучую мышь в теплый период года, выпустите его на улицу вечером или ночью. Если на улице минусовая температура, выпускать нельзя – она не сможет найти себе убежище и погибнет.

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