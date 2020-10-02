В Днепре мужчины напали на активиста и нанесли ему несколько ударов по голове

В Днепре полицейские задержали двух подозреваемых в покушении на убийство активиста.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области, нападавшие нанесли 38-летнему мужчине около десяти ударов по голове.

Как стало известно, 5 сентября около 17:45 на улице Богомаза мужчины выследили потерпевшего и напали на него. Нападавшие нанесли ему более десяти ударов по голове. Когда их заметили прохожие, они скрылись с места преступления.

Отметим, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

За покушение на убийство полицейские задержали двух жителей города Каменское Днепропетровской области – 28-летнего и 37-летнего мужчин. Кроме того, на причастность к совершению преступления проверяется еще один человек.

1 октября по месту их проживания состоялись санкционированные обыски. Сейчас двое мужчин задержаны и им вручено письменное уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 15, п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Теперь решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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