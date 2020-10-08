В Днепре мужчину приговорили к пожизненному за убийство 80-летнего друга

В Днепре суд вынес приговор 59-летнему мужчине, который жестоко расправился с товарищем.

Днепровский апелляционный суд удовлетворил жалобу Павлоградской местной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Так, неоднократно судимый мужчина менее чем через год после отбытия наказания за умышленное убийство, снова совершил аналогичное преступление.

Как стало известно, в феврале 2017 года во время употребления алкоголя между двумя мужчинами произошла ссора. В результате обвиняемый нанес 80-летнему товарищу не менее 14 ударов ногами по телу и два удара ножом в грудную клетку. От полученных травм пострадавший скончался.

Несмотря на наличие неопровержимых доказательств, злоумышленник свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Приговором Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области ему вынесли наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Отметим, что прокуратура не согласилась с таким решением суда и подала апелляционную жалобу, требуя для обвиняемого пожизненного заключения, которую позже удовлетворили.

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