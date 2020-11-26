В Днепре мужчине ампутировали ноги после укуса паука. Фото
В Никополе Днепропетровской области ветеран боевых действий в Афганистане Станислав Бойко лишился обеих ног после укуса паука.
Мужчина проходит лечение в больнице имени Мечникова в Днепре. Об этом сообщил Telegram-канал "Никополь Ферросплавный".
Известно, что 54-летний мужчина обрезал виноград у себя на даче, где его укусил паук. Из-за осложнений ему ампутировали две ноги.
Пациента доставили из Никополя в Днепр в реанимационное отделение, ему предстоит долгое лечение и реабилитация.
Известно, что ранее Бойко работал электромонтером ферросплавного завода.
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