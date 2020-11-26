В Днепре мужчине ампутировали ноги после укуса паука. Фото

В Никополе Днепропетровской области ветеран боевых действий в Афганистане Станислав Бойко лишился обеих ног после укуса паука.

Мужчина проходит лечение в больнице имени Мечникова в Днепре. Об этом сообщил Telegram-канал "Никополь Ферросплавный".

Известно, что 54-летний мужчина обрезал виноград у себя на даче, где его укусил паук. Из-за осложнений ему ампутировали две ноги.

Пациента доставили из Никополя в Днепр в реанимационное отделение, ему предстоит долгое лечение и реабилитация.

Известно, что ранее Бойко работал электромонтером ферросплавного завода.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Росссельхозцентре заявили, что в 2021 году в оккупированном Россией Крыму ожидается нашествие саранчи.