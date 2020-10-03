В Днепре мужчина устроил самосожжение – СМИ

В пятницу, 2 октября, в Днепре на улице Природной 28-летний мужчина пытался свести счеты с жизнью.

Сообщение об инциденте поступило на линию "102" около 15:15 от диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Об этом сообщает "Информатор".

На место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели. Предварительно правоохранители установили, что мужчина облил себя бензином и поджег во дворе частного дома.

В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр городской больницы № 2. Врачи диагностировали у него ожоги 95% тела. Утром 3 октября днепрянин умер в медучреждении от полученных травм.

Кроме основной версии, имеется также неподтвержденная информация о том, что мужчина пострадал по случайности. Сообщается, что в больнице он якобы рассказывал о том, что загорелся, сжигая траву.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре во время крупного пожара погибла 81-летняя женщина. Происшествие случилось на улице Мукачевской.