В Днепре мужчина устроил резню в кафе, есть погибший

Поздно вечером в пятницу, 9 октября, в Днепре в одном из кафе на улице Костя Гордиенко сотрудник устроил поножовщину с посетителями.

Предварительно известно, что мужчина, который работает в заведении шашлычником, поссорился с двумя гостями. Об этом сообщает "Днепр оперативный". Внимание! Фото 18+

Посетители зашли вместе с ним в подсобное помещение. Вскоре выяснение отношений переросло в резню, шашлычник нанес двум мужчинам возрастом 51 и 56 лет ножевые ранения. На место происшествия вызвали скорую, пострадавших госпитализировали. Старший из них умер в больнице от полученных ран.

Правоохранители задержали нападавшего, им оказался работник кафе 1950 года рождения. Все детали инцидента на данный момент выясняются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре нашли тело обнаженной женщины с проломленной головой. Правоохранители начали розыск подозреваемого.