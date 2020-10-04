В Днепре мужчина разбился, выпав из окна многоэтажки. Фото 18+
В субботу, 3 сентября, в Днепре на улице Запорожское шоссе местный житель выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Об этом сообщает Информатор. Внимание! Фото 18+
Во время падения мужчина зацепил дерево и сломал несколько веток. Личность погибшего помогли установить родственники. Предварительно, ему было около 43 лет.
На месте трагедии работали следственно-оперативная группа и судмедэксперты. Им предстоит выяснить, был это суицид или несчастный случай.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с переворотом.