В Днепре мужчина разбился, выпав из окна многоэтажки. Фото 18+

В субботу, 3 сентября, в Днепре на улице Запорожское шоссе местный житель выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Об этом сообщает Информатор. Внимание! Фото 18+

Во время падения мужчина зацепил дерево и сломал несколько веток. Личность погибшего помогли установить родственники. Предварительно, ему было около 43 лет.

На месте трагедии работали следственно-оперативная группа и судмедэксперты. Им предстоит выяснить, был это суицид или несчастный случай.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с переворотом.