В Днепре мужчина организовал рейдерский захват рынка. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Происшествия
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В Днепре мужчина организовал рейдерский захват рынка. Фото и видео

В Днепре 58-летний мужчина в 2018 году организовал и воплотил в жизнь схему рейдерского захвата рынка.

К своей противоправной деятельности гражданин привлек и других лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По поддельным документам государственный регистратор провел незаконные действия в Государственном реестре юридических лиц. Он сменил руководителя и владельца рынка, лишив последнего всех имущественных прав на этот объект. После подделки бумаг злоумышленник нанял людей, которые осуществили силовой захват рынка.

Захваченный рейдерами рынок.

Во вторник, 29 сентября, правоохранители провели обыски в административном здании рынка, в доме подозреваемого и в местах проживания и работы госрегистратора. Они изъяли документацию и электронные носители с информацией, которые могут выступить доказательствами в суде.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в противоправном завладении имуществом по части 3 статьи 206-2 Уголовного кодекса Украины. Днепрянину грозит до десяти лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Задержанному сообщили о подозрении.

Захваченный рынок уже вернули его законному владельцу. Следствие продолжается, полиция устанавливает всех соучастников преступления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре будут судить полицейского за взятку в четверть миллиона гривен. Ему грозит серьезный тюремный срок.

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