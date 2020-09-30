В Днепре мужчина организовал рейдерский захват рынка. Фото и видео

В Днепре 58-летний мужчина в 2018 году организовал и воплотил в жизнь схему рейдерского захвата рынка.

К своей противоправной деятельности гражданин привлек и других лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По поддельным документам государственный регистратор провел незаконные действия в Государственном реестре юридических лиц. Он сменил руководителя и владельца рынка, лишив последнего всех имущественных прав на этот объект. После подделки бумаг злоумышленник нанял людей, которые осуществили силовой захват рынка.

Во вторник, 29 сентября, правоохранители провели обыски в административном здании рынка, в доме подозреваемого и в местах проживания и работы госрегистратора. Они изъяли документацию и электронные носители с информацией, которые могут выступить доказательствами в суде.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в противоправном завладении имуществом по части 3 статьи 206-2 Уголовного кодекса Украины. Днепрянину грозит до десяти лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Захваченный рынок уже вернули его законному владельцу. Следствие продолжается, полиция устанавливает всех соучастников преступления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре будут судить полицейского за взятку в четверть миллиона гривен. Ему грозит серьезный тюремный срок.