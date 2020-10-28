В Днепре мужчина избил жену и угрожал топором детям

Во вторник, 27 октября, в Днепре 66-летний мужчина устроил дебош в многоэтажном доме, расположенном на проспекте Петра Калнышевского.

Пенсионер избил жену, а после, вооружившись топором, угрожал расправой подросткам, которые сидели у подъезда. Затем, как сообщает "Днепр оперативный", горожанин закрылся в своей квартире и начал бросать из окна одежду и банки консервации по прохожим и машинам.

Одна из банок повредила автомобиль скорой помощи, который стоял во дворе. В финале своего "перфоманса" днепрянин поджег подушку и бросил ее на балкон расположенной ниже квартиры. Возникший в результате пожар пришлось тушить спасателям.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Чрезвычайники открыли входную дверь в квартиру, благодаря чему правоохранителям удалось попасть внутрь и задержать дебошира.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине мужчину избили за замечание пьяной компании.