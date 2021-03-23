В Днепре мужчина избил 9-летнего мальчика на детской площадке. Видео 18+

В Днепре 46-летний мужчина избил девятилетнего мальчика якобы из-за того, что тот поссорился с его сыном.

Окровавленного ребенка с легкими телесными повреждениями забрала скорая. Инцидент записала камера видеонаблюдения во дворе дома, сообщает "ТСН" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео видно, как мужчина хватает третьеклассника за куртку и бьет головой о бетонный забор, а затем по лицу. При этом испуганные дети разбегаются с площадки. Пострадавший Максим смог позвонить отцу только когда обидчик ушел.

Известно, что конфликт между детьми начался с игры в мяч. Затем они начали баловаться, толкаться и бросаться песком. Вероятно, что отец одного из детей увидел это и пошел наказать обидчика сына.

По словам соседей, мужчина с семьей недавно заселился в дом и не проявлял агрессии. Родители пострадавшего требуют наказания для него через суд. Нападавший скрывается от диалога, однако полиции уже удалось опросить его. Правоохранители открыли уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в областной больнице имени Мечникова в Днепре находится больше всего "тяжелых" больных коронавирусом с начала пандемии, реанимация не справляется с количеством пациентов.