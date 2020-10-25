В Днепре мотоциклист сбил женщину и скрылся с места ДТП

Вечером в субботу, 24 октября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого мотоциклист сбил женщину, после чего скрылся.

На помощь потерпевшей пришел мотоциклист курьерской службы, который стал очевидцем аварии. Он же и вызвал "скорую" и полицию, сообщает "Днепр оперативный".

Пострадавшую осмотрели на месте, после чего госпитализировали в городскую больницу №16. Предварительно, она получила ушибы мягких тканей и поясницы.

По словам свидетелей ДТП, мотоцикл был темного цвета, а сам водитель был одет в темную одежду с надписями зеленого цвета, похожими на символику байкерского клуба "Баламут". Поисками мотоциклиста занялись правоохранители.

ДТП в Днепре. Днепр оперативный

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