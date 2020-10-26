В Днепре мотоциклист получил переломы при столкновении с авто

Алина Рашевская Происшествия 18:52, 26.10.2020 Обновлено: 19:29, 26.10.2020

В понедельник, 26 октября, в Днепре на улице Ульянова автомобиль службы такси сбил мотоциклиста.

В результате столкновения водитель двухколесного получил переломы ребер и ноги. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Предварительно, транспортные средства не разминулись в районе магазина "АТБ". Выезжая на главную дорогу, таксист не пропустил мотоцикл, который двигался со стороны проспекта Александра Поля в сторону улицы Савченко.

Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу №16. Все детали аварии выясняются.

В Днепре столкнулись легковушка и мотоцикл.
Днепр оперативный
В аварии пострадал водитель двухколесного.
Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре у ребенка с COVID-19 на 20 минут остановилось сердце.

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Днепр Происшествия

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