В Днепре мотоциклист получил переломы при столкновении с авто

В понедельник, 26 октября, в Днепре на улице Ульянова автомобиль службы такси сбил мотоциклиста.

В результате столкновения водитель двухколесного получил переломы ребер и ноги. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Предварительно, транспортные средства не разминулись в районе магазина "АТБ". Выезжая на главную дорогу, таксист не пропустил мотоцикл, который двигался со стороны проспекта Александра Поля в сторону улицы Савченко.

Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу №16. Все детали аварии выясняются.

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