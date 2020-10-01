В Днепре молодой мужчина умер возле супермаркета. Видео

В среду вечером, 30 сентября, в Днепре на жилмассиве Тополь-3 возле супермаркета умер 31-летний мужчина.

По словам очевидцев, сначала мужчина упал в обморок на кассе магазина, сообщает "Информатор". Его привели в чувство, после чего горожанин вышел на улицу, снова потерял сознание и упал на землю.

На место происшествия вызвали полицию и медиков. Патрульные выяснили, что у мужчины еще есть пульс и начали сердечно-легочную реанимацию.

Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощь не смогли помочь пострадавшему. Смерть днепрянина констатировали около 23:58.

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу, на которой определят точную причину смерти. Как сообщили в полиции, мужчина возвращался с тренировки по футболу и зашел в супермаркет по дороге домой.

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