В Днепре молодой мужчина умер возле супермаркета. Видео

София Закревская Происшествия 16:00, 1.10.2020

В среду вечером, 30 сентября, в Днепре на жилмассиве Тополь-3 возле супермаркета умер 31-летний мужчина.

По словам очевидцев, сначала мужчина упал в обморок на кассе магазина, сообщает "Информатор". Его привели в чувство, после чего горожанин вышел на улицу, снова потерял сознание и упал на землю.

На место происшествия вызвали полицию и медиков. Патрульные выяснили, что у мужчины еще есть пульс и начали сердечно-легочную реанимацию.

Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощь не смогли помочь пострадавшему. Смерть днепрянина констатировали около 23:58.

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу, на которой определят точную причину смерти. Как сообщили в полиции, мужчина возвращался с тренировки по футболу и зашел в супермаркет по дороге домой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре умер 2-летний ребенок, которого искусали собаки. Мальчик провел больше недели в отделении реанимации.

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Днепр Происшествия

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