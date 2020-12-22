В Днепре мать и сын повесились дома на газовой трубе

В понедельник, 21 декабря, в Днепре в квартире обнаружили труп 75-летней матери и ее 38-летнего сына.

Происшествие случилось на улице Днепрельстановской. Тела обнаружил сотрудник Индустриального отделения полиции, сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники.

Известно, что умерший мужчина не явился в отделение по повестке, поэтому правоохранители отправились к нему домой. Двери в квартиру были открыты. Тела сына и матери были повешены на газовой трубе на кухне.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре вечером в воскресенье, 20 декабря, неадекватный мужчина избил парня в супермаркете торговой сети "АТБ". Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.