В Днепре маршрутка влетела в эвакуатор, водителя зажало в металле. Фото

В Днепре 1 мая произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и эвакуатора, в результате которого серьезно пострадал водитель микроавтобуса.

Авария случилась вечером на Кайдакском мосту, в результате чего движение на нем было заблокировано, пишет ТСН (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

По словам очевидца, маршрутное такси врезалось в эвакуатор, который двигался впереди и перевозил внедорожник.

Водителя микроавтобуса спасателям пришлось доставать с помощью специнструмента, потому что его зажало в металле из-за столкновения. Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Братское недалеко от Днепра в четверг, 22 апреля, водитель легкового автомобиля Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе сбила двоих детей 2008 года рождения – мальчика и девочку.

Женщину, которая была за рулем автомобиля, задержали, а пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали.