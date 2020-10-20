В Днепре маршрутка с пассажирами влетела в столб, есть пострадавшие. Фото

Алина Рашевская Происшествия 12:53, 20.10.2020

Во вторник, 20 октября, в Днепре на Набережной Победы маршрутное такси №60 врезалось в столб, расположенный рядом с остановкой общественного транспорта.

В какой-то момент водителю микроавтобуса стало плохо. Он потерял контроль над транспортным средством, вследствие чего машину повело в сторону, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения пострадали три пассажира. Двух женщин и ребенка увезла карета скорой помощи. Водитель маршрутки от госпитализации отказался.

В Днепре маршрутка с пассажирами влетела в столб.
Днепр оперативный
Авария случилась на Набережной Победы.
Днепр оперативный
В результате столкновения пострадали три пассажира.
Днепр оперативный
Потерпевших госпитализировали в больницу.
Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате ночного ДТП пострадал пешеход.

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Днепр Происшествия

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