В Днепре легковушка врезалась в грузовик: водитель погиб на месте. Фото и видео

В субботу, 19 июня, в Днепре на улице Гаванской произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 9:30 на дороге столкнулись Peugeot и грузовик DAF, водитель легковушки погиб.

Предварительно известно, что легковой автомобиль ехал в сторону Усть-Самарского моста, а фура двигалась ему навстречу. Мужчина, который был за рулем Peugeot, решил обогнать две машины, но не успел вернуться на свою полосу и врезался в DAF, передает Информатор.

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Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. Туда прибыли медики, спасатели и сотрудники полиции.

Погибшего зажало в салоне авто, его тело доставали оттуда гидравлическими инструментами. Проезд по улице Гаванской был затруднен, правоохранители ожидали приезда судмедэкспертов.

Напомним, в ночь на четверг, 17 июня, в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб. ДТП произошло на улице Набережной Победы, рядом с бульваром Славы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 18 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Мужчина и женщина пытались перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.