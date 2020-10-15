В Днепре кондуктор трамвая забрызгала пассажиров антисептиком

В четверг, 15 октября, в Днепре в трамвае №1 произошел скандал с кондуктором.

Пассажирка электротранспорта пожаловалась на неадекватное поведение женщины. Об этом она написала в Telegram-чате Департамента транспорта Днепровского городского совета.

Девушка рассказала, что маска у кондуктора была спущена с лица и при этом она кашляла. Один из пассажиров попросил ее отойти и не кашлять на него.

"Вполне адекватная просьба, тем более вагон пустой", – отметила горожанка.

В ответ на это кондуктор пошла за своей сумкой, достала из нее спиртовой антисептик и начала брызгать им в лицо пассажиру. Санитайзер попал в глаза девушке, которая находилась рядом.

"Вопрос, кто оплатит мне аптеку из-за неадекватного кондуктора?" – спросила пострадавшая.

На обращение отреагировали в Департаменте транспорта горсовета Днепра. Жалобу девушки приняли во внимание и пообещали провести с кондуктором работу.

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