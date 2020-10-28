В Днепре из-за столкновения легковушек пострадали два человека. Фото с места аварии

Алина Рашевская Происшествия 19:50, 28.10.2020

В среду, 28 октября, в Днепре на перекрестке улиц Жуковского и Паторжинского столкнулись Daewoo и Skoda.

От удара оба автомобиля вылетели на тротуар. Как сообщает Информатор, в аварии не обошлось без пострадавших (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Иномарки не разминулись на нерегулируемом перекрестке. Предварительно, водитель Skoda не уступил дорогу Daewoo, вследствие чего автомобиль ударил его в правый бок.

Водителя Skoda и пассажира Daewoo госпитализировали в областную больницу имени Мечникова. Потерпевшие получили ушибы и ссадины.

Информатор
Информатор
Информатор
Информатор

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Днепр Происшествия

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