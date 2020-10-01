В Днепре из-за столкновения легковушек пострадал мужчина. Фото

Алина Рашевская Происшествия 08:45, 1.10.2020

В среду, 30 сентября, в Днепре на улице Лисиченко столкнулись автомобили Ford и Toyota. Авария случилась около 22:30.

Водитель "американца" не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу движения. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате ДТП пострадал мужчина, который находился за рулем Ford. Его госпитализировали в городскую больницу №6. Потерпевшему приблизительно 27-28 лет.

В Днепре столкнулись две легковушки.
Информатор
Авария случилась на улице Лисиченко.
Информатор
В результате травмировался мужчина.
Информатор
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине пенсионерка ушла из дома и пропала.

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Днепр Происшествия

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