В Днепре из-за столкновения легковушек пострадал мужчина. Фото

В среду, 30 сентября, в Днепре на улице Лисиченко столкнулись автомобили Ford и Toyota. Авария случилась около 22:30.

Водитель "американца" не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу движения. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате ДТП пострадал мужчина, который находился за рулем Ford. Его госпитализировали в городскую больницу №6. Потерпевшему приблизительно 27-28 лет.

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