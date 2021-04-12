В Днепре из-за самолечения COVID-19 женщина оказалась в критическом состоянии с сатурацией 40%

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Происшествия
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Коронавирус в Днепре

В четвертую городскую больницу Днепра госпитализировали 59-летнюю женщину в критическом состоянии. Она занималась самолечением коронавируса.

Пациентка поступила в отделение анестезиологии с дыхательной недостаточностью и сатурацией 40%. Об этом сообщил медик Кирилл Фролов у себя в Facebook (чтобы посмотреть фото из реанимации, доскролльте до конца страницы).

"Всего 10 дней температуры и кашля – и совсем здоровый человек может стать практически на грани жизни и смерти", – написал врач.

Он отметил, что состояние пациентки с каждым днем ухудшалось. Но благодаря слаженным и оперативным действиям медицинского персонала его удалось стабилизировать.

"Пациентка подключена к неинвазивной ИВЛ с помощью специального CPAP-шлема. Состояние стабилизировано. Впереди долгий и изнурительный путь", – отметил Фролов.

Врач призвал украинцев не заниматься самолечением и вовремя обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Женщина подключена к ИВЛ.
Пациентка занималась самолечением и попала в реанимацию.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре 7-летний мальчик оказался на грани смерти из-за двусторонней COVID-пневмонии. Ребенок находился на круглосуточной подаче кислорода почти неделю.

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