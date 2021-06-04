В Днепре из-за ливня затопило 90 домов. Видео ЧП

В Днепре из-за сильного ливня, который не прекращался с начала недели, затопило 90 домов и 151 домохозяйство.

Особенно от непогоды пострадали Амур-Нижнеднепровский и Индустриальный районы города. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что из-за значительной засоренности русла реки Гнилокиш произошло поднятие уровня воды до 35 см, в результате чего и подтопило дома. Жертв и пострадавших нет.

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Подразделения ГСЧС откачали более 32 тыс. 300 м3 воды, распилили и убрали семь деревьев, освободили два автомобиля. По состоянию на утро 4 июня работы по ликвидации последствий ливня продолжались. Осадки прекратились и уровень воды начал постепенно уменьшаться.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во второй день лета Карпаты в Украине засыпало снегом. При этом температура воздуха в горах опустилась до -2 градусов.