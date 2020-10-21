В Днепре из горящего дома пожарные спасли троих детей

В ночь на 21 октября в Днепре на улице Симона Петлюры горел одноэтажный частный дом.

В огненной ловушке оказались трое детей. На место были направлены сразу две бригады спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

К приезду пожарных огонь успел распространиться на площади 45 м. кв. и повредить крышу и вещи домашнего обихода. Сотрудники ГСЧС вывели на улицу девочек 7 и 8 лет, а также мальчика 11 лет. Предварительно, они не пострадали.

На ликвидацию пожара потребовалось около часа. В тушении были задействованы 12 чрезвычайников и 3 единицы техники.

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