В Днепре грузовик сбил выскочившего на дорогу ребенка. Фото 18+

В среду, 7 октября, около 14:10 в Днепре на улице Байкальской грузовой автомобиль КамАЗ сбил ребенка.

Инцидент произошел на перекрестке улицы с проспектом Петра Калнышевского. По предварительным данным, пострадавшему 12 лет, передает "Информатор". Внимание! Фото 18+

Сообщается, что грузовик двигался в направлении улицы Журналистов. Мальчик выбежал на пешеходный переход, увидел автомобиль и, растерявшись, остановился. В результате произошло столкновение.

Потерпевшего госпитализировали в областную детскую больницу на Космической. На месте ДТП работали сотрудники полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что под Днепром микроавтобус насмерть сбил двух человек. Столкновение произошло на "зебре".