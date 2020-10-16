В городе Каменское Днепропетровской области полицейские привлекли к ответственности мать, которая оставила без присмотра трех несовершеннолетних детей.

Женщина бросила малышей на улице и ушла по делам. Детей обнаружили в одном из кафе замерзших и уставших. Их отвезли в отдел полиции, отогрели и накормили, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Происшествие случилось 14 октября около 19:30. На линию "102" позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что в кафе, где она работает, пришли трое несовершеннолетних детей – 7-летний и 10-летний мальчики, и 9-летняя девочка. По ее словам, дети ищут мать и очень замерзли, так как одеты не по сезону.

В Каменском горе-мать оставила троих детей на улице и ушла по делам Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

На место немедленно прибыли полицейские и установили возраст малышей, имена и фамилию.

Также старший мальчик назвал несколько адресов их возможного места проживания. Полицейские проверили данные адреса, опросили соседей и установили, что действительно по одному из них живет женщина с детьми, однако дверь квартиры никто не открыл.

Около полуночи полицейские установили местонахождение матери. Женщина сообщила, что оставила детей на улице гулять и отправилась по делам. Однако, когда вернулась, их во дворе уже не было. В полицию она не обращалась, так как пыталась разыскать детей самостоятельно.

К счастью, за период отсутствия женщины в отношении детей никаких противоправных действий совершено не было.

Правоохранители составили на мать административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре четверо маленьких детей остались дома без присмотра родителей на два дня. О том, что из дома слышен детский плачь, а взрослые отсутствуют вторые сутки, полицию уведомили неравнодушные горожане.