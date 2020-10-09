В Днепре гадалка выманила у жертвы деньги и драгоценности

В Днепре сотрудники полиции задержали 27-летнюю женщину, которая под предлогом снятия порчи завладела украшениями, драгоценными часами и деньгами потерпевшей.

Женщина познакомилась с 23-летней потерпевшей еще в начале лета, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время общения злоумышленница предложила погадать и снять порчу с родных девушки. Для этого ей необходимо было отдавать все драгоценности, которые есть в доме.

После очередной передачи ценного имущества потерпевшей, полицейские задержали мошенницу. Ею оказалась жительница города Пятихатки Днепропетровской области.

9 октября женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет.

На данный момент следствие продолжается. Кроме того, правоохранители устанавливают причастность женщины к совершению аналогичных преступлений на территории города и области.

В пресс-службе добавили, если Вы стали жертвой мошенницы, обратитесь в полицию по телефону (096) 884 83 94, "102" или любым удобным для Вас способом.

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