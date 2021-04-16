В Днепре джип на скорости сбил 18-летнюю девушку на "зебре"

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Происшествия
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ДТП в Днепре на Слобожанском проспекте

В четверг, 16 апреля, в Днепре на Слобожанском проспекте Range Rover на пешеходном переходе сбил 18-летнюю девушку.

Авария произошла в районе дома №106, сообщает "Информатор". Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев аварии, автомобиль ехал с очень высокой скоростью. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу в наушниках.

Полицейские рассказали, что водитель и пешеход пытались избежать столкновения, но не успели разминуться. Предположительно, водитель двигался со стороны Подгородного по третьей полосе.

Джип сбил девушку.
Она шла в наушниках.
На место приехала полиция и медики.
ДТП произошло на переходе.
У машины от удара разбилось стекло.
Авария произошла в районе дома №106.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Николаевом микроавтобус с телами больных COVID-19 попал в ДТП с грузовиком. Водитель погиб на месте.

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