В Днепре джип на скорости сбил 18-летнюю девушку на "зебре"

В четверг, 16 апреля, в Днепре на Слобожанском проспекте Range Rover на пешеходном переходе сбил 18-летнюю девушку.

Авария произошла в районе дома №106, сообщает "Информатор". Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев аварии, автомобиль ехал с очень высокой скоростью. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу в наушниках.

Полицейские рассказали, что водитель и пешеход пытались избежать столкновения, но не успели разминуться. Предположительно, водитель двигался со стороны Подгородного по третьей полосе.

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