В Днепре очевидцы и патрульные спасли девушку, прыгнувшую с моста в реку. Видео падения 18+

В Днепре на Самарском мосту в понедельник, 14 июня, пыталась покончить с собой девушка. На глазах у прохожих она спрыгнула в воду, хотя неравнодушные держали ее за руки и пытались остановить.

Вернули неизвестную к жизни полицейские – один из патрульных оказал домедицинскую помощь, второй остановил проезжающую мимо скорую. Об инциденте сообщила пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook, а местные Telegram-каналы показали видео прыжка (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Копы отметили, что информация о том, что неизвестная хочет покончить с собой и прыгнуть в реку, поступила на спецлинию 102 от рыбаков, которые стали случайными очевидцами.

На вызов выехал экипаж патрульных Виктора Сторожука и Дениса Ковалевского. Когда они прибыли на место, то увидели, что девушка уже в воде.

Очевидцы и рыбаки сообщили полицейским, что держали девушку, но она сопротивлялась и, как следствие, таки упала.

Пострадавшую в воде увидели отдыхающие, которые находились неподалеку на катере. Они вытащили ее из воды и доставили к берегу.

Патрульный Сторожук оказал девушке, которая находилась без сознания, помощь, и перевернул ее на бок. У нее появилось дыхание.

В это время второй правоохранитель, Ковалевский, вызвал скорую. Заметив экипаж медиков, который проезжал мимо, он остановил машину и попросил неотложной помощи.

Фельдшер скорой осмотрел пострадавшую и заверил патрульных, что дыхание у нее восстановлено. Ее доставили в больницу, где она пришла в себя.

"Надеемся, что усилия стольких неравнодушных граждан и полицейских будут небесполезными и женщина выздоровеет и восстановится", – написала пресс-служба.

Полиция поблагодарила всех людей, которые помогли спасти гражданку.

Кадры спасение девушки, сделанные камерой полицейского:

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