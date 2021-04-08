В Днепре без вести пропал ребенок: его самокат нашли под мостом

София Закревская
София Закревская
Происшествия
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В Днепре без вести пропал ребенок: его самокат нашли под мостом

В Днепре без вести пропал 13-летний Илья Шевченко. Мальчик около 17:00 в четверг, 8 апреля, ушел кататься на самокате и не вернулся.

Ребенка разыскивают правоохранители и волонтеры. Как сообщили в Facebook-группе "Волонтерская группа "Поиск пропавших детей", раньше мальчик уже уходил из дома на улице Кутузова.

В среду вечером, 7 апреля, мальчик приехал к своему отцу, который проживает на улице Садовой. Там мужчина видел ребенка в последний раз. Сообщается, что самокат Ильи нашли под Мерефо-Херсонским мостом, пишет "Днепр оперативный".

На вид пропавшему 13 лет, рост – около 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Мальчик был одет в зеленую куртку, темно-синие джинсы, синюю футболку, зелено-коричневый свитер и темные зимние ботинки. При себе у него не было никаких вещей и мобильного телефона.

Пропавший Илья Шевченко.

Если Вы знаете, где может находиться пропавший Илья Шевченко, обратитесь по номерам 732 07 00, 098 172 11 84 или 102.

Скриншот.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области в селе Каменевка в воскресенье, 21 марта, пропал ребенок возрастом 2,3 года. Он играл во дворе, пока мать занималась хозяйством.

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