В Днепре без вести пропал ребенок: его самокат нашли под мостом

В Днепре без вести пропал 13-летний Илья Шевченко. Мальчик около 17:00 в четверг, 8 апреля, ушел кататься на самокате и не вернулся.

Ребенка разыскивают правоохранители и волонтеры. Как сообщили в Facebook-группе "Волонтерская группа "Поиск пропавших детей", раньше мальчик уже уходил из дома на улице Кутузова.

В среду вечером, 7 апреля, мальчик приехал к своему отцу, который проживает на улице Садовой. Там мужчина видел ребенка в последний раз. Сообщается, что самокат Ильи нашли под Мерефо-Херсонским мостом, пишет "Днепр оперативный".

На вид пропавшему 13 лет, рост – около 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Мальчик был одет в зеленую куртку, темно-синие джинсы, синюю футболку, зелено-коричневый свитер и темные зимние ботинки. При себе у него не было никаких вещей и мобильного телефона.

Если Вы знаете, где может находиться пропавший Илья Шевченко, обратитесь по номерам 732 07 00, 098 172 11 84 или 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области в селе Каменевка в воскресенье, 21 марта, пропал ребенок возрастом 2,3 года. Он играл во дворе, пока мать занималась хозяйством.